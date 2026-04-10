«Максималист на 200%, плюс интересно говорит, ярко». Дедунов — о Романе Ротенберге

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов высказался о бывшем главном тренере СКА Романе Ротенберге. Под руководством Ротенберга Дедунов выступал за армейский клуб в сезонах-2023/2024 и 2024/2025.

– От работы с Романом Ротенбергом какие впечатления остались? Как бы коротко описал?

– Максималист на 200%. Плюс интересно говорит, ярко, взять то же общение с прессой.

– Ты говорил, что с Бобом Хартли периодически на связи. С Романом Борисовичем тоже?

– Да, общаемся. С Бобом я ограничен в запасе английского, но через переводчик по СМС общаемся. С Романом Борисовичем попроще. Контакт – это нормальное явление после пройденного этапа, — приводит слова Дедунова Metaratings.