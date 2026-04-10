Дацюк: Кучеров не перестаёт удивлять своей игрой и энтузиазмом, желанием

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Огромный профессионал и великолепный хоккеист. Я много слышал о том, что Никита почти не отдыхает, постоянно тренируется. Но иногда всё‑таки лучше день потерять, но за пять минут потом долететь. В том смысле, что организму тоже надо давать передышку. А так Кучеров не перестаёт удивлять своей игрой и энтузиазмом, желанием. Он «горит» на льду, очень любит хоккей», — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, оценив сравнение нападающего с Никитой Кучеровым.