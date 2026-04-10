«Ну нельзя уйти!» Рыбин уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я ещё раз подчеркну, что уверен, что на следующий год он точно продлит контракт с «Вашингтоном», я в этом уверен. Эти свои 18 голов или сколько там осталось, он по-любому забьёт. Ну нельзя уйти! Ни один здравомыслящий хоккеист не уйдёт, когда рекорд вот он перед тобой. А Овечкину забить 15-20 голов смешно просто», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На данный момент в регулярных чемпионатах НХЛ у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб. С учётом плей‑офф это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016) — у россиянина 1005 голов.