«Не достучались немного до ребят». Тренер СКА Юрий Бабенко — о поражении в серии с ЦСКА

Тренер СКА Юрий Бабенко прокомментировал поражение клуба с берегов Невы в серии Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (1-4).

«Играли достойно, проиграли из-за того, что не реализовали свои моменты. Не достучались немного до ребят в том, что нужно выполнять. Знали рисунок игры ЦСКА, говорили, что нужно делать. В каждой встрече был небольшой момент удачи. Гол во втором овертайме первого матча — два рикошета и шайба в наших воротах. Удачу нужно заслужить. Надо отдать должное, ЦСКА здорово сыграл в защите.

У ЦСКА более габаритный состав? Нужно было переигрывать его за счёт игры в пас, за счёт игры в атаке. Понятно, что нельзя пускать ЦСКА на пятак — не пускай игрока туда, чтобы с ним не пришлось бороться. У ЦСКА прагматичный хоккей. Нападающий приезжает на пятак и вкапывается туда в любой игровой ситуации», — цитирует Бабенко сайт КХЛ.