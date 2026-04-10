«Это игра в стиле плей-офф». Перри — о поражении «Тампы» от «Монреаля»
Поделиться
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кофилд – 26:30 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 58:09 2:1 Слафковски (Судзуки) – 58:56
«Это игра в стиле плей-офф. Никогда не знаешь, может, мы встретимся с этими парнями через пару недель. Мы сделали кое-что хорошее и сражались до конца», — приводит слова Перри журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.
На данный момент «Тампа» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции со 102 очками в 79 матчах. «Монреаль» занимает третью строчку на Востоке со 104 очками после 79 встреч. Обе команды гарантировали себе место в плей-офф.
Комментарии
