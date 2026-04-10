Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Много об этом думаю». Кросби высказался о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

«Много об этом думаю». Кросби высказался о будущем Овечкина в «Вашингтоне»
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Я много об этом думаю. Много думаю о нём, потому что знаю, что сейчас он постоянно об этом думает. Когда достигаешь определённого возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться.

Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечён этой игрой. Это очевидно. В последнее время меня часто посещает мысль о том, что он будет делать дальше, потому что никогда не знаешь, что произойдёт.

Было бы так странно, если бы его больше не было. Странно, особенно потому, что мы [почти] всегда были в одном дивизионе. Мы так часто видимся. Мы пришли в лигу вместе. За 20 лет ты играешь со многими разными парнями. Но для меня видеть его несколько раз в год и видеть его в плей-офф всегда было чем-то неизменным», — приводит слова Кросби The Athletic.

Материалы по теме
«Конец наступит быстро». Дикий слух из Америки — Овечкин завершит карьеру по-тихому?
«Конец наступит быстро». Дикий слух из Америки — Овечкин завершит карьеру по-тихому?
