«Много об этом думаю». Кросби высказался о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Я много об этом думаю. Много думаю о нём, потому что знаю, что сейчас он постоянно об этом думает. Когда достигаешь определённого возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться.

Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечён этой игрой. Это очевидно. В последнее время меня часто посещает мысль о том, что он будет делать дальше, потому что никогда не знаешь, что произойдёт.

Было бы так странно, если бы его больше не было. Странно, особенно потому, что мы [почти] всегда были в одном дивизионе. Мы так часто видимся. Мы пришли в лигу вместе. За 20 лет ты играешь со многими разными парнями. Но для меня видеть его несколько раз в год и видеть его в плей-офф всегда было чем-то неизменным», — приводит слова Кросби The Athletic.