Ги Буше высказался о появлении в составе «Авангарда» Даниила Чайки на игру с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал появление в составе на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА защитника Даниила Чайки, заменившего Семёна Чистякова. В первой игре хоккеист получил травму после силового приёма от форварда армейцев Клима Костина.

«Что касается его физического состояния, то он в полном порядке. Даниил здорово себя показывает с нашим фарм-клубом, отлично играет за команду ВХЛ. Он сейчас с нами, потому что в прошлом сезоне также участвовал в матчах плей-офф, он очень уверенно и стабильно шёл, поэтому мы в этом парне уверены. Что касается его игрового времени, то здесь мы посмотрим, как будет складываться ситуация. В целом мы думали, что у нас будет всего пять защитников, но, к счастью, у нас их целых шесть, и это здоровые парни, которые готовы идти и играть», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».