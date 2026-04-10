«Видимо, мы сами были виноваты». Купер — об удалениях «Тампы» в матче с «Монреалем»
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об удалениях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (1:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кофилд – 26:30 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 58:09 2:1 Слафковски (Судзуки) – 58:56
«В этом году я видел много таких ситуаций, так что для нас это не в новинку. Хотя я был немного удивлён, что это произошло. Ещё больше меня удивило, что нас удаляли шесть раз подряд. Видимо, мы сами были виноваты», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.
На данный момент «Тампа» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции со 102 очками в 79 матчах. «Монреаль» занимает третью строчку на Востоке со 104 очками после 79 встреч. Обе команды гарантировали себе место в плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
18:18
-
17:54
-
17:36
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:29
-
15:09
-
14:44
-
14:23
-
14:06
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:23
-
12:03
-
11:55
-
11:37
-
11:19
-
11:00
-
10:39
-
10:20
-
10:03
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:34