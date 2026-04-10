«Видимо, мы сами были виноваты». Купер — об удалениях «Тампы» в матче с «Монреалем»

«Видимо, мы сами были виноваты». Купер — об удалениях «Тампы» в матче с «Монреалем»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об удалениях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кофилд – 26:30     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 58:09     2:1 Слафковски (Судзуки) – 58:56    

«В этом году я видел много таких ситуаций, так что для нас это не в новинку. Хотя я был немного удивлён, что это произошло. Ещё больше меня удивило, что нас удаляли шесть раз подряд. Видимо, мы сами были виноваты», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

На данный момент «Тампа» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции со 102 очками в 79 матчах. «Монреаль» занимает третью строчку на Востоке со 104 очками после 79 встреч. Обе команды гарантировали себе место в плей-офф.

