Кросби: серии с «Вашингтоном» останутся в памяти больше всего. Я буду думать о них вечно

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в преддверии матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что всегда будет помнить о противостоянии с российским форвардом «столичных» Александром Овечкиным.

«Это были невероятные серии. То, как обе команды играли в регулярном сезоне, просто создавало условия для встречи друг с другом в плей-офф. Мы, по сути, строили свои команды, имея в виду соперника, зная, что он, вероятно, будет там. И то, как развивались эти серии, седьмые матчи… У меня осталось множество воспоминаний об этих играх, об этих сериях. У меня будет много воспоминаний о противостоянии с Овечкиным на протяжении многих лет, но эти серии останутся в памяти больше всего. Я буду думать о них вечно», — приводит слова Кросби The Athletic.