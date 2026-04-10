Ларионов подтвердил, что останется главным тренером СКА в следующем сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл рабочую встречу со специалистом по итогам выступления команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Да, конечно, остаюсь в СКА. На следующий сезон», — приводит слова Ларионова ТАСС.

65-летний специалист возглавил СКА летом 2025 года, подписав с клубом контракт на год с возможным продлением ещё на сезон.

Напомним, СКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 проиграл ЦСКА со счётом 1-4. Санкт-петербургский клуб во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина.