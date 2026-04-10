Форвард «Монреаля» Кофилд: Годро позади меня, он смотрит на нас сверху

Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) выразил свою благодарность погибшему Джонни Годро. Хоккеисты выступали вместе в составе национальной команды США.

«Каждый раз, когда я надеваю свою майку и шлем, я вспоминаю о нём. Странно об этом думать, но каждый раз, когда я это делаю, у меня есть возможность представить его и почтить его память. Это что-то особенное. Он позади меня, он смотрит на нас сверху. Конечно, я не могу сейчас обнять его, однако я бы очень хотел», — сказал Кофилд на пресс-конференции.

Напомним, Джонни Годро и его брат Мэтью погибли в аварии 30 августа 2024 года.