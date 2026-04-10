Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин номинирован на награду «Кинг Клэнси Трофи»

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, вручаемый игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Каждая команда лиги выдвигает по одному номинанту. Тот, кто наберёт наибольшее количество голосов, получит $ 25 тыс., которые должен потратить на благотворительность или направить в пользу благотворительной организации по своему выбору.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (928 голов). С учётом плей‑офф у него 1005 шайб, это второй показатель после Уэйна Гретцки (1016).

Материалы по теме
Овечкин номинирован на трофей НХЛ, который ещё не выигрывал. Коллекция Ови пополнится?
Овечкин номинирован на трофей НХЛ, который ещё не выигрывал. Коллекция Ови пополнится?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android