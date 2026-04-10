Александр Овечкин номинирован на награду «Кинг Клэнси Трофи»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, вручаемый игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Каждая команда лиги выдвигает по одному номинанту. Тот, кто наберёт наибольшее количество голосов, получит $ 25 тыс., которые должен потратить на благотворительность или направить в пользу благотворительной организации по своему выбору.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (928 голов). С учётом плей‑офф у него 1005 шайб, это второй показатель после Уэйна Гретцки (1016).