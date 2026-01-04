«Авангард» победил ЦСКА и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 10 апреля, в Омске завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу омской команды.

На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 40-й минуте форвард Константин Окулов удвоил преимущество омичей. На 44-й минуте защитник Ник Эберт сократил отставание ЦСКА. На 45-й минуте Потуральски вернул хозяевам былое преимущество, оформив дубль. На 50-й минуте нападающий Николай Коваленко отыграл одну шайбу армейцев, установив окончательный счёт — 3:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется