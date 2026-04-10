Основной вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой не вошёл в состав на игру с «Локомотивом»

Основной вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой отсутствует в заявке на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Его место в стартовом составе занял Илья Коновалов, запасной голкипер на игру — Ярослав Мозговой. Встреча состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Полный состав «Салавата Юлаева»:

Состав «Локомотива»:

В первом матче серии сильнее был ярославский клуб с минимальным счётом 1:0. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется