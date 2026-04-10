Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Основной вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой не вошёл в состав на игру с «Локомотивом»

Основной вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой не вошёл в состав на игру с «Локомотивом»
Комментарии

Основной вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой отсутствует в заявке на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Его место в стартовом составе занял Илья Коновалов, запасной голкипер на игру — Ярослав Мозговой. Встреча состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа

Полный состав «Салавата Юлаева»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Состав «Локомотива»:

Фото: ХК «Локомотив»

В первом матче серии сильнее был ярославский клуб с минимальным счётом 1:0. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android