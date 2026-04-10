Форвард ЦСКА Коваленко забросил шайбу после двух рикошетов от игроков «Авангарда»

Форвард ЦСКА Коваленко забросил шайбу после двух рикошетов от игроков «Авангарда»
Нападающий ЦСКА Николай Коваленко забросил шайбу после двух рикошетов от игроков «Авангарда» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 3:2. В серии также ведёт «Авангард» — 2-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

На 50-й минуте Коваленко сократил отставание в счёте, забив гол рикошетом от соперника.

В первой встрече данной серии «Авангард» одержал сухую победу со счётом 3:0. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Материалы по теме
«Авангард» победил ЦСКА и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ
