Форвард ЦСКА Коваленко забросил шайбу после двух рикошетов от игроков «Авангарда»

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко забросил шайбу после двух рикошетов от игроков «Авангарда» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 3:2. В серии также ведёт «Авангард» — 2-0.

На 50-й минуте Коваленко сократил отставание в счёте, забив гол рикошетом от соперника.

В первой встрече данной серии «Авангард» одержал сухую победу со счётом 3:0. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется