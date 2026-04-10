Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» вывело нападающего Сотишвили из списка травмированных

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба в телеграм-канале.

22-летний форвард получил повреждение в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо» (3:1) и не смог продолжить встречу, которая прошла 24 марта. Характер травмы спортсмена не раскрывался.

В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 52 матча, в которых он отметился восемью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

В 1/4 финала Кубка Гагарина минчане играют с казанским «Ак Барсом». На данный момент казанцы ведут в серии со счётом 1-0.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android