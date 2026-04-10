Минское «Динамо» вывело нападающего Сотишвили из списка травмированных

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба в телеграм-канале.

22-летний форвард получил повреждение в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо» (3:1) и не смог продолжить встречу, которая прошла 24 марта. Характер травмы спортсмена не раскрывался.

В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 52 матча, в которых он отметился восемью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

В 1/4 финала Кубка Гагарина минчане играют с казанским «Ак Барсом». На данный момент казанцы ведут в серии со счётом 1-0.