Нападающий «Авангарда» Окулов не попал в пустые ворота с близкого расстояния

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов не смог поразить пустые ворота во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 2-0.

На 58-й минуте при счёте 3:2 тренерский штаб ЦСКА снял вратаря. На 59-й минуте Окулов не смог попасть в пустые ворота с близкой дистанции, после чего началась атака армейского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется