Нападающий «Авангарда» Окулов не попал в пустые ворота с близкого расстояния
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов не смог поразить пустые ворота во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 2-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5) 2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5) 3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4) 3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)
На 58-й минуте при счёте 3:2 тренерский штаб ЦСКА снял вратаря. На 59-й минуте Окулов не смог попасть в пустые ворота с близкой дистанции, после чего началась атака армейского клуба.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* если потребуется
