Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский — второй в рейтинге проспектов НХЛ по версии Sportsnet

Скаут Sportsnet Джейсон Букала составил рейтинг проспектов Национальной хоккейной лиги. В список также попали ещё не дебютировавшие в НХЛ хоккеисты, права на которых уже закреплены за каким-либо клубом. На втором месте расположился нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. В топ-10 среди россиян также попал форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джеймс Хэгенс, «Бостон Брюинз».

2. Александр Жаровский, «Монреаль Канадиенс» (играет за «Салават Юлаев»).

3. Майкл Хейдж, «Монреаль».

4. Тидж Игинла, «Юта Маммот».

5. Калеб Денуар, «Юта».

6. Илья Протас, «Вашингтон Кэпиталз» (выпал из списка, дебютировав 8 апреля).

7. Егор Сурин, «Нэшвилл Предаторз» («Локомотив»).

8. Трей Огастин, «Детройт Ред Уингз».

9. Виктор Эклунд, «Нью-Йорк Айлендерс».

10. Макс Плант, «Детройт».

В список также вошли ещё два российских хоккеиста: защитник «Торпедо» Антон Силаев (12-е место, «Нью-Джерси Дэвилз») и вратарь «Металлурга» Илья Набоков (23-е место, «Колорадо Эвеланш»).

