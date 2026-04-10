Овечкин высказался о многолетнем противостоянии с Кросби
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём соперничестве с форвардом и капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Команды встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 и 12 апреля.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
«Это история, которая длится уже 20 лет, мы играем друг против друга… Думаю, вся эта ситуация с Ови и Сидом была очень напряжённой. Это дало мне больше — не в плане давления, а в плане того, что я стал больше об этом думать и, знаете, готовиться к этому», — приводит слова Овечкина журналистка Кэти Адлер в социальной сети Х.
Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.
Материалы по теме
