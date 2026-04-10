Уилсон: не думаю, что кто-то сможет повторить успех Овечкина и Кросби

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о будущем капитана «столичных» Александра Овечкина в клубе и его противостоянии с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Очевидно, что ни у кого нет хрустального шара, никто не знает, что будет в будущем. Но такого соперничества, как у них, больше не будет, таких Овечкиных и Кросби больше не будет. Это просто две легенды, которые пришли в хоккей в одно и то же время и соперничали на протяжении всей своей карьеры.

Оба долгоиграющие, оба каждый сезон выкладываются на полную и показывают супергеройские результаты в одном дивизионе… Этот дуэт так много сделал для хоккея, и я не думаю, что кто-то сможет повторить их успех», — приводит слова Уилсона журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.