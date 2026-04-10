Уилсон: не думаю, что кто-то сможет повторить успех Овечкина и Кросби

Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о будущем капитана «столичных» Александра Овечкина в клубе и его противостоянии с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Очевидно, что ни у кого нет хрустального шара, никто не знает, что будет в будущем. Но такого соперничества, как у них, больше не будет, таких Овечкиных и Кросби больше не будет. Это просто две легенды, которые пришли в хоккей в одно и то же время и соперничали на протяжении всей своей карьеры.

Оба долгоиграющие, оба каждый сезон выкладываются на полную и показывают супергеройские результаты в одном дивизионе… Этот дуэт так много сделал для хоккея, и я не думаю, что кто-то сможет повторить их успех», — приводит слова Уилсона журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

Материалы по теме
Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния
Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния
Комментарии
