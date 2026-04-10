Главный тренер «Вашингтона» призвал членов команды ценить возможность работать с Овечкиным

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о своём подходе к оставшимся встречам регулярного чемпионата НХЛ, которые могут стать для российского нападающего команды Александра Овечкина последними в лиге.

«Я сказал нашему персоналу: «Думаю, важно, чтобы у всех были свои обязанности и мы знали, что нам нужно делать как тренерам. Но также уделите минутку тому, чтобы признать и осмыслить тот факт, что вы тренируете одного из величайших игроков, когда-либо игравших в хоккей, и, возможно, это окажутся последние три матча регулярного чемпионата, в которых у нас будет такая возможность.

И нам очень, очень повезло, что мы можем сделать это и быть теми людьми, которые будут тренировать этого парня, так что обязательно найдите минутку, чтобы поразмыслить над этим», — приводит слова Карбери журналистка Кэти Адлер в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Конец наступит быстро». Дикий слух из Америки — Овечкин завершит карьеру по-тихому?
«Конец наступит быстро». Дикий слух из Америки — Овечкин завершит карьеру по-тихому?
