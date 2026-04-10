«Нужно найти баланс». Никитин высказался о втором поражении ЦСКА от «Авангарда»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал второе поражение своей команды от «Авангарда» (2:3, 0-2) в серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая по содержанию, но плохая по результату игра. Готовимся дальше. В прошлой игре концентрировались на завершении — проиграли борьбу, сегодня концентрировались на борьбе — проиграли в завершении. К третьему матчу нужно найти баланс», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. В первой встрече сильнее оказались хоккеисты омской команды, одержав победу со счётом 3:0. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется