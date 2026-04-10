«Пока на связь не выходил». Никитин — о сроках возвращения Зернова в состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3, 0-2) ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего армейцев Дениса Зернова.

«С Денисом Зерновым ситуация простая: как только он скажет, что готов, так сразу будет в составе. Пока он на связь не выходил», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, форвард получил травму ноги в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 Б) 18 марта. В середине первого периода Зернов столкнулся с соперником за воротами красно-белых и с посторонней помощью покинул лёд.

В минувшей регулярке 30-летний нападающий провёл 66 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач.