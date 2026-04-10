Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоккей Новости

«Пока на связь не выходил». Никитин — о сроках возвращения Зернова в состав ЦСКА

«Пока на связь не выходил». Никитин — о сроках возвращения Зернова в состав ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3, 0-2) ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего армейцев Дениса Зернова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

«С Денисом Зерновым ситуация простая: как только он скажет, что готов, так сразу будет в составе. Пока он на связь не выходил», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, форвард получил травму ноги в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 Б) 18 марта. В середине первого периода Зернов столкнулся с соперником за воротами красно-белых и с посторонней помощью покинул лёд.

В минувшей регулярке 30-летний нападающий провёл 66 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач.

