«Обычная ситуация. Нужно преодолевать». Никитин — о счёте 2-0 в серии «Авангард» — ЦСКА
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после второго поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина от «Авангарда» (2:3, 0-2) заявил, что это обычная ситуация для плей-офф и не нужно ни от чего абстрагироваться.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5) 2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5) 3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4) 3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)
«Мы играем против серьёзного соперника, «Авангарду», думаю, нет разницы, дома играть или на выезде. Для классной команды не должно быть разницы. При счёте 0-2 в серии не нужно ни от чего абстрагироваться, это обычная ситуация для плей-офф. Если хочешь выиграть, нужно преодолевать, это всегда так, неотъемлемая часть похода за кубком. У нас изначально нет задачи распечатать Никиту Серебрякова, у нас задача — серию выиграть. Сейчас всё ещё проще — нужно выиграть матч», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
20:58
-
20:44
-
20:28
-
20:16
-
20:02
-
19:42
-
19:32
-
19:08
-
19:01
-
18:48
-
18:38
-
18:18
-
17:54
-
17:36
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:29
-
15:09
-
14:44
-
14:23
-
14:06
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
13:09
-
12:45