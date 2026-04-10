«Обычная ситуация. Нужно преодолевать». Никитин — о счёте 2-0 в серии «Авангард» — ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после второго поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина от «Авангарда» (2:3, 0-2) заявил, что это обычная ситуация для плей-офф и не нужно ни от чего абстрагироваться.

«Мы играем против серьёзного соперника, «Авангарду», думаю, нет разницы, дома играть или на выезде. Для классной команды не должно быть разницы. При счёте 0-2 в серии не нужно ни от чего абстрагироваться, это обычная ситуация для плей-офф. Если хочешь выиграть, нужно преодолевать, это всегда так, неотъемлемая часть похода за кубком. У нас изначально нет задачи распечатать Никиту Серебрякова, у нас задача — серию выиграть. Сейчас всё ещё проще — нужно выиграть матч», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.