Никитин — об игре ЦСКА в атаке: у меня джойстика нет. А запрограммировать игроков нельзя

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:3, 0-2) высказался об игре армейского клуба в атаке.

«Изменилась игра ЦСКА в атаке, мои ли это требования? У меня джойстика нет. К сожалению, хотя, может быть, к счастью, игроков нельзя запрограммировать. Поэтому вам интересно смотреть хоккей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. В первой встрече сильнее оказались хоккеисты омской команды, одержав победу со счётом 3:0. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется