Ги Буше: абсолютно не понравился первый период от «Авангарда». Мы вышли поиграть в хоккей

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не понравился первый период победного матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2, 2-0).

«Мне абсолютно не понравился первый период в нашем исполнении, мы вышли поиграть в хоккей, а ЦСКА — бороться и выкладываться. Но затем во втором отрезке мы действовали намного лучше, в силовой манере, мы давили, создавали моменты. В третьем периоде вели 3:1, однако затем неприятная ошибка, потеря шайбы, и за эту ошибку нас наказали. Плотный боевой матч, но каждый матч серии будет непростым, возможно, по разным причинам. Сегодня причиной стало то, что хорошо мы отыграли только два периода из трёх», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.