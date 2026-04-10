Ги Буше: абсолютно не понравился первый период от «Авангарда». Мы вышли поиграть в хоккей

Ги Буше: абсолютно не понравился первый период от «Авангарда». Мы вышли поиграть в хоккей
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что ему не понравился первый период победного матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2, 2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

«Мне абсолютно не понравился первый период в нашем исполнении, мы вышли поиграть в хоккей, а ЦСКА — бороться и выкладываться. Но затем во втором отрезке мы действовали намного лучше, в силовой манере, мы давили, создавали моменты. В третьем периоде вели 3:1, однако затем неприятная ошибка, потеря шайбы, и за эту ошибку нас наказали. Плотный боевой матч, но каждый матч серии будет непростым, возможно, по разным причинам. Сегодня причиной стало то, что хорошо мы отыграли только два периода из трёх», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

