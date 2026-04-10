Ги Буше: у ЦСКА на кону их хоккейная жизнь в этом сезоне. «Авангард» справился с давлением

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над ЦСКА (3:2, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 оценил игру соперника в минувшей встрече.

«Конечно, ЦСКА поднажал в третьем периоде, им нужно было отыгрываться. То же самое делали и мы в серии с «Нефтехимиком». Этого стоит ожидать от хорошей команды в такой ситуации. На кону у ЦСКА стоит их хоккейная жизнь в этом сезоне. Считаю, что мы справились с давлением в третьем периоде, единственное, допустили ненужное удаление. Второй гол мы сами им подарили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется