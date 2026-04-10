Ги Буше: Окулов — не подарок богов для «Авангарда». Мы хотели его, а ЦСКА хотел Касселса
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:2, 2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался об обмене нападающего Коула Касселса в армейский клуб на форварда Константина Окулова по ходу прошлого сезона.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5) 2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5) 3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4) 3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)
«Обмен Касселса на Окулова по ходу прошлого сезона — это подарок богов? Нет, это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Мы следили за Окуловым, хотели получить его в команду, а ЦСКА хотел получить Касселса. Когда я увидел, как Окулов действует, то сказал, что хочу видеть его в команде, а руководство «Авангарда» сделало всё для этого», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
