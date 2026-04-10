Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ги Буше: Окулов — не подарок богов для «Авангарда». Мы хотели его, а ЦСКА хотел Касселса

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:2, 2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался об обмене нападающего Коула Касселса в армейский клуб на форварда Константина Окулова по ходу прошлого сезона.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

«Обмен Касселса на Окулова по ходу прошлого сезона — это подарок богов? Нет, это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Мы следили за Окуловым, хотели получить его в команду, а ЦСКА хотел получить Касселса. Когда я увидел, как Окулов действует, то сказал, что хочу видеть его в команде, а руководство «Авангарда» сделало всё для этого», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

