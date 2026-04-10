Ги Буше: Окулов — не подарок богов для «Авангарда». Мы хотели его, а ЦСКА хотел Касселса

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:2, 2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался об обмене нападающего Коула Касселса в армейский клуб на форварда Константина Окулова по ходу прошлого сезона.

«Обмен Касселса на Окулова по ходу прошлого сезона — это подарок богов? Нет, это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Мы следили за Окуловым, хотели получить его в команду, а ЦСКА хотел получить Касселса. Когда я увидел, как Окулов действует, то сказал, что хочу видеть его в команде, а руководство «Авангарда» сделало всё для этого», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.