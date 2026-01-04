«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и повёл в серии со счётом 2-0

Сегодня, 10 апреля, в Ярославле завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба.

На 40-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На последней минуте форвард Александр Радулов удвоил преимущество ярославцев и установил окончательный счёт — 2:0.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется