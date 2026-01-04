Локомотив — Салават Юлаев, результат матча 10 апреля 2026 года, счет 2:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и повёл в серии со счётом 2-0
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, в Ярославле завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

На 40-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На последней минуте форвард Александр Радулов удвоил преимущество ярославцев и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
