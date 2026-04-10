Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Авангарда»: ЦСКА не любит проигрывать, следующий матч будет ещё тяжелее

Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

«Мы не надеялись на лёгкие игры, сегодня пропустили в меньшинстве, наверное, немного удача была на их стороне. Мы же не расслабились, продолжали делать то, что и делали, и добились результата. Не сказал бы, что у «Авангарда» были проблемы на своём пятачке, скорее, они были в контроле шайбы. ЦСКА не любит проигрывать, сегодня они шли в давление.

В целом мы справлялись, однако есть моменты, которые нужно подчистить. Думаю, все игры будут разные, но все — плотные. Следующий матч будет ещё тяжелее, ЦСКА — хорошо обученная команда. Сегодня отдохнём, завтра разберём матчи и едем в Москву», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» повёл 2-0 в противостоянии с ЦСКА! «Ястребы» закроют серию в Москве?
Видео
«Авангард» повёл 2-0 в противостоянии с ЦСКА! «Ястребы» закроют серию в Москве?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android