Капитан «Авангарда»: ЦСКА не любит проигрывать, следующий матч будет ещё тяжелее

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.
«Мы не надеялись на лёгкие игры, сегодня пропустили в меньшинстве, наверное, немного удача была на их стороне. Мы же не расслабились, продолжали делать то, что и делали, и добились результата. Не сказал бы, что у «Авангарда» были проблемы на своём пятачке, скорее, они были в контроле шайбы. ЦСКА не любит проигрывать, сегодня они шли в давление.
В целом мы справлялись, однако есть моменты, которые нужно подчистить. Думаю, все игры будут разные, но все — плотные. Следующий матч будет ещё тяжелее, ЦСКА — хорошо обученная команда. Сегодня отдохнём, завтра разберём матчи и едем в Москву», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 10 апреля 2026
