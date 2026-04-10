«Клим — хороший парень». Шарипзянов — об агрессивной игре Костина против «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об агрессивной игре форварда ЦСКА Клима Костина против омской команды в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Заметно, что Клим Костин выделяется своей агрессией в этой серии. Это удивляет?

— Я лично знаю Клима, он хороший парень, очень помог нам в 2021 году. В этом сезоне у него немного не пошло в «Авангарде», мог набрать очки в первых играх, а потом стало тяжело ментально. Если бы он пришёл в начале сезона, всё наверняка сложилось бы по-другому, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется