«Там засосало, здесь — нет». Капитан «Авангарда» — о промахе Окулова по пустым воротам
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о промахе нападающего команды Константина Окулова по пустым воротам во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (3:2, 2-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5) 2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5) 3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4) 3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)
«Промах Окулова по пустым воротам? Он забил в концовке второго периода, там засосало, здесь — нет. Так что баланс восстановился, идём дальше, Костя — большой мастер», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
На 58-й минуте при счёте 3:2 тренерский штаб ЦСКА снял вратаря. На 59-й минуте Окулов не смог попасть в пустые ворота с близкой дистанции, после чего началась атака армейского клуба.
