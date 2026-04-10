«Там засосало, здесь — нет». Капитан «Авангарда» — о промахе Окулова по пустым воротам

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о промахе нападающего команды Константина Окулова по пустым воротам во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (3:2, 2-0).

«Промах Окулова по пустым воротам? Он забил в концовке второго периода, там засосало, здесь — нет. Так что баланс восстановился, идём дальше, Костя — большой мастер», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На 58-й минуте при счёте 3:2 тренерский штаб ЦСКА снял вратаря. На 59-й минуте Окулов не смог попасть в пустые ворота с близкой дистанции, после чего началась атака армейского клуба.