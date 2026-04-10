Защитник ЦСКА — о 0-2 в серии с «Авангардом»: нам ещё точно есть что показать

Защитник ЦСКА Ник Эберт прокомментировал второе поражение от «Авангарда» (2:3, 0-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«У нас были хорошие моменты, это тяжёлые кубковые игры. Могли сравнять счёт, не сделали этого, но впереди другие матчи, к которым нужно готовиться. ЦСКА ещё точно есть что показать. Сегодня только в третьем периоде поймали свою игру, за это нужно зацепиться. Забить гол, получить инициативу и сделать всё, чтобы переломить серию», — передаёт слова Эберта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется