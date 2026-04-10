Защитник ЦСКА — о 0-2 в серии с «Авангардом»: нам ещё точно есть что показать
Защитник ЦСКА Ник Эберт прокомментировал второе поражение от «Авангарда» (2:3, 0-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

«У нас были хорошие моменты, это тяжёлые кубковые игры. Могли сравнять счёт, не сделали этого, но впереди другие матчи, к которым нужно готовиться. ЦСКА ещё точно есть что показать. Сегодня только в третьем периоде поймали свою игру, за это нужно зацепиться. Забить гол, получить инициативу и сделать всё, чтобы переломить серию», — передаёт слова Эберта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Материалы по теме
«Авангард» повёл 2-0 в противостоянии с ЦСКА! «Ястребы» закроют серию в Москве?
Видео
«Авангард» повёл 2-0 в противостоянии с ЦСКА! «Ястребы» закроют серию в Москве?
