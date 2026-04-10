Вратарь «Локомотива» Исаев провёл «на ноль» оба матча серии 1/4 финала КГ с «СЮ»

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев провёл «на ноль» второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 2-0). В этой встрече вратарь отразил все 23 броска по своим воротам. В первой игре, завершившейся со счётом 1:0 в пользу ярославцев, Исаев совершил 27 сейвов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний голкипер провёл 56 матчей, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. В текущем плей-офф на счету Даниила шесть игр и пять побед.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

