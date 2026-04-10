39-летний Радулов — лучший бомбардир «Локомотива» в этом плей-офф КХЛ

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов является лучшим бомбардиром ярославского клуба в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Форвард набрал 7 (3+4) очков в семи играх. Радулов отметился результативной передачей и заброшенной шайбой во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 2-0).

В минувшем регулярном чемпионате Александр провёл 64 встречи, в которых забил 21 гол и сделал 31 ассист при показателе полезности «+31». Всего на его счету 783 матча в КХЛ и 810 (294+516) очков.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется