39-летний Радулов — лучший бомбардир «Локомотива» в этом плей-офф КХЛ
39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов является лучшим бомбардиром ярославского клуба в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Форвард набрал 7 (3+4) очков в семи играх. Радулов отметился результативной передачей и заброшенной шайбой во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 2-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5) 2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)
В минувшем регулярном чемпионате Александр провёл 64 встречи, в которых забил 21 гол и сделал 31 ассист при показателе полезности «+31». Всего на его счету 783 матча в КХЛ и 810 (294+516) очков.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие встречи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* если потребуется
