«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков был отправлен в АХЛ на тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний голкипер не играл с 20 декабря из-за травмы нижней части тела. Ранее сообщалось, что Пётр выбыл до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате он провёл девять матчей за «Харрикейнз» при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков. Всего на его счету 128 встреч в регулярных чемпионатах и 71 победа.

Кочетков был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 36-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

«Харрикейнз» возглавляют турнирную таблицу Восточной Конференции со 108 очками после 79 матчей.