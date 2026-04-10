Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ

Комментарии

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков был отправлен в АХЛ на тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний голкипер не играл с 20 декабря из-за травмы нижней части тела. Ранее сообщалось, что Пётр выбыл до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате он провёл девять матчей за «Харрикейнз» при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков. Всего на его счету 128 встреч в регулярных чемпионатах и 71 победа.

Кочетков был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 36-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

«Харрикейнз» возглавляют турнирную таблицу Восточной Конференции со 108 очками после 79 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android