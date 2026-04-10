Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2, 0-2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

– Первый период провели неплохо, в конце второго допустили ошибку, чем воспользовался соперник. В третьей двадцатиминутке была возможность сравнять счёт в большинстве, но не смогли.

– Что надо сделать, чтобы преодолеть оборону «Локомотива» и забить?

– Такой вопрос на уме не у одного тренера, который играет против них. Думаем.

– Ждать ли Вязового, Зоркина и Алалыкина в следующем матче?

– Возможно.

– Жаровский перестал выходить после четырёх смен. С чем это связано?

– Для Саши тяжеловато было играть против «Локомотива», поэтому выпустил Хохлачёва.

– Можно ли сказать, что «Салавату» в плане гола не хватает больше черновой работы? Например, подставления на пятаке.

– Туда не пускают. У нас были моменты на контратаках. Забили бы один гол, кто знает, как всё повернулось бы.

– В сегодняшней встрече больше отставали от соперника по броскам, по контролю шайбы.

– Вы видели, в каком составе мы играли? Какие вопросы? Будем стараться, чтобы это был не максимум.

– Что команда делает не так, что не получается открыть счёт?

– Конечно, приятнее играть, когда ты ведёшь по счёту. Всё-таки у «Локомотива» тяжело взломать оборону.

– Как оцените игру Ильи Коновалова?

– Я считаю, что он провёл хороший матч. Он играл дома, давно не было практики, но он солидно провёл матч, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».