Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2, 0-2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

– Первый период провели неплохо, в конце второго допустили ошибку, чем воспользовался соперник. В третьей двадцатиминутке была возможность сравнять счёт в большинстве, но не смогли.

– Что надо сделать, чтобы преодолеть оборону «Локомотива» и забить?
– Такой вопрос на уме не у одного тренера, который играет против них. Думаем.

– Ждать ли Вязового, Зоркина и Алалыкина в следующем матче?
– Возможно.

– Жаровский перестал выходить после четырёх смен. С чем это связано?
– Для Саши тяжеловато было играть против «Локомотива», поэтому выпустил Хохлачёва.

– Можно ли сказать, что «Салавату» в плане гола не хватает больше черновой работы? Например, подставления на пятаке.
– Туда не пускают. У нас были моменты на контратаках. Забили бы один гол, кто знает, как всё повернулось бы.

– В сегодняшней встрече больше отставали от соперника по броскам, по контролю шайбы.
– Вы видели, в каком составе мы играли? Какие вопросы? Будем стараться, чтобы это был не максимум.

– Что команда делает не так, что не получается открыть счёт?
– Конечно, приятнее играть, когда ты ведёшь по счёту. Всё-таки у «Локомотива» тяжело взломать оборону.

– Как оцените игру Ильи Коновалова?
– Я считаю, что он провёл хороший матч. Он играл дома, давно не было практики, но он солидно провёл матч, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Радулова не остановить! «Локомотив» снова «задушил» «Салават Юлаев»
Видео
Радулова не остановить! «Локомотив» снова «задушил» «Салават Юлаев»
