Вратарь «Салавата» Коновалов: надо играть в свой хоккей, наши болельщики нас поддержат

Вратарь «Салавата» Коновалов: надо играть в свой хоккей, наши болельщики нас поддержат
Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов высказался о поражении от «Локомотива» (0:2, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

– Плей-офф – это командная игра, ребята много сегодня помогали, много блокировали бросков. Да, родная арена, чувствовал себя комфортно. Все бились за победу, но у нас чуть-чуть не получилось.

– Когда узнали, что выйдете сегодня в старте?
– С утра на раскатке дали понять, что надо готовиться.

– Какие были сложности сегодня на льду, кроме гола?
– Как всегда, надо любыми способами остановить шайбу. Рутинная работа.

– Что не получилось в пропущенной шайбе?
– Возможно, потеряли игрока в позиционной обороне. Он бросил с опасной позиции, хорошо попал.

– Серия переезжает в Уфу. Что нужно сделать «Салавату», чтобы взять реванш?
– Надо играть в свой хоккей. Наши болельщики нас поддержат, погонят вперёд. На «Уфа-Арене» отличная атмосфера, — приводит слова Коновалова пресс-служба «Салавата Юлаева».

