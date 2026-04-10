Вратарь «Салавата» Коновалов: надо играть в свой хоккей, наши болельщики нас поддержат

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов высказался о поражении от «Локомотива» (0:2, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

– Плей-офф – это командная игра, ребята много сегодня помогали, много блокировали бросков. Да, родная арена, чувствовал себя комфортно. Все бились за победу, но у нас чуть-чуть не получилось.

– Когда узнали, что выйдете сегодня в старте?

– С утра на раскатке дали понять, что надо готовиться.

– Какие были сложности сегодня на льду, кроме гола?

– Как всегда, надо любыми способами остановить шайбу. Рутинная работа.

– Что не получилось в пропущенной шайбе?

– Возможно, потеряли игрока в позиционной обороне. Он бросил с опасной позиции, хорошо попал.

– Серия переезжает в Уфу. Что нужно сделать «Салавату», чтобы взять реванш?

– Надо играть в свой хоккей. Наши болельщики нас поддержат, погонят вперёд. На «Уфа-Арене» отличная атмосфера, — приводит слова Коновалова пресс-служба «Салавата Юлаева».