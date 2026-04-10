Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хартли прокомментировал победу «Локомотива» над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фрейз (А. Радулов, Елесин) – 39:09 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин) – 58:52 (en)    

«Большая домашняя победа. Хорошая командная игра. Очень ровно провели все отрезки. Первый период сыграли сильно, могли забить несколько голов. Второй период лучше провели, чем в прошлом матче. Здорово, что Байрон [Фрейз] забил гол в раздевалку. Сопернику пришлось раскрываться в третьем периоде. Мы здорово его провели. Отмечу меньшинство, отлично выстояли – начиная от Исаева и заканчивая полевыми. Радулов поставил точку во встрече.

Сурин? Он молодой игрок, молодым хоккеистам свойственна нестабильность. В любом случае он играет в умный хоккей и приносит пользу команде. Что касается голов – мы все хотим, чтобы он забивал, но сейчас самое важное – это команда. Когда не забиваешь, пытаешься сделать слишком много. Переизбыток желания порой приводит к удалениям. Я не переношу, когда хоккеист не полностью отдаётся игре. однако это не про Егора. Он очень старается. Сурин получает опыт через матчи. Может ли быть он лучше? Конечно, но он приносит пользу команде», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

