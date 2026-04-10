Овечкин забрал у Строума клюшку, которой он отдал передачу на 1000-ю шайбу россиянина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрал у форварда «столичных» Дилана Строума клюшку, которой он отдал голевую передачу на 1000-ю шайбу россиянина в НХЛ с учётом плей-офф. Овечкин забил свой 1000-й гол в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).
Как сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х, Строум смог оставить себе клюшку, которой он отдал передачу на 895-й гол Овечкина, но другую клюшку Александр всё же забрал и сказал, что она отправится в музей.
40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 928 шайб и 1005 – с учётом плей-офф.
