Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 10 апреля 2026 года

Сегодня, 10 апреля, завершился игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ на 10 апреля 2026 года:

«Авангард» – ЦСКА — 3:2;

«Локомотив» – «Салават Юлаев» — 2:0.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Группа «А»

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 2-0.

«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 2-0.

Группа «Б»

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 1-0.

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-1.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.