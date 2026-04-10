Результаты матчей плей-офф МХЛ на 10 апреля 2026 года

Сегодня, 10 апреля, прошли два матча первого раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч плей-офф МХЛ на 10 апреля 2026 года:
«Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы» — 3:1;
«Ирбис» – «Чайка» — 0:3.
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;
МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-3;
«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-3;
МХК «Спартак» – «Академия Михайлова» — счёт в серии — 3-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 3-2;
«Толпар» — «Авто» — 1-3;
«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 3-1;
«Ирбис» — «Чайка» — 2-3.
Напомним, серии проводятся до трёх побед.