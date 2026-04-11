Кросби выделил две самые яркие игровые характеристики Овечкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о сильных сторонах в карьере российского нападающего и легенды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее 40-летний форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Овечкин известен своим броском, и это, безусловно, его сильная сторона. Однако есть ещё одна яркая особенность. Он мог провести шесть или семь силовых приёмов за матч, несмотря на большое игровое время. Это очень непросто.

Мне очень повезло, что я оказался в одном дивизионе с величайшим бомбардиром всех времён. Это большая честь», — приводит слова Кросби The Athletic.

Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.

