Игрок «Кэпиталз» ответил, был ли силовой приём против Макбэйна местью за перелом Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал силовой приём против форварда «Юты Маммот» Джека Макбэйна, который состоялся 27 марта во втором периоде матча (7:4). После видеопросмотра Уилсон был наказан двухминутным штрафом.
Журналисты поинтересовались, не был ли этот эпизод местью за травму капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, полученную в сезоне-2024/2025 после столкновения с Макбэйном.
«Нет, — ответил Уилсон на вопрос о возможной мести. — Я немного знаком с Джеком вне площадки. Он хороший человек и сильный хоккеист, которого я уважаю. Макбэйн всегда оказывается в центре борьбы, он не избегает жёстких моментов и умеет постоять за себя. В том матче это был просто один из эпизодов, когда жёсткий силовой приём может повлиять на ход игры. Это не было чем-то личным. Мы уже оставили в прошлом события прошлого сезона и не держим зла. Просто Джек — игрок, который всегда в гуще событий, он крепкий и честный хоккеист», — приводит слова Уилсона RMNB.
Напомним, в ноябре 2024 года Овечкин сломал малоберцовую кость левой ноги, а Макбэйн подвергся критике и угрозам в социальных сетях.
- 11 апреля 2026
-
02:56
-
02:35
- 10 апреля 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:12
-
22:58
-
22:46
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
20:58
-
20:44
-
20:28
-
20:16
-
20:02
-
19:42
-
19:32
-
19:08
-
19:01
-
18:48
-
18:38
-
18:18