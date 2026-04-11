Малкин вошёл в топ-3 НХЛ среди игроков 39 и более лет по результативности за сезон
Поделиться
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в топ самых результативных игроков 39 и более лет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков за сезон. В матче 10 апреля с «Нью-Джерси Дэвилз» хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53 1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51 1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43 1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52 2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07 2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50 2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00
Так, на счету россиянина в среднем за игру 1,11 очков в этом сезоне. Лидером по среднему показателю в данной возрастной категории является бывший канадский форвард «Детройта» Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 в среднем за игру набирал 1,36 очков. На второй строчке рейтинга расположился лучший снайпер лиги российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, показатель которого в прошлом сезоне составил 1,12.
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
03:40
-
02:56
-
02:35
- 10 апреля 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:12
-
22:58
-
22:46
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:04
-
20:58
-
20:44
-
20:28
-
20:16
-
20:02
-
19:42
-
19:32
-
19:08
-
19:01
-
18:48
-
18:38