Малкин вошёл в топ-3 НХЛ среди игроков 39 и более лет по результативности за сезон

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в топ самых результативных игроков 39 и более лет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков за сезон. В матче 10 апреля с «Нью-Джерси Дэвилз» хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    

Так, на счету россиянина в среднем за игру 1,11 очков в этом сезоне. Лидером по среднему показателю в данной возрастной категории является бывший канадский форвард «Детройта» Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 в среднем за игру набирал 1,36 очков. На второй строчке рейтинга расположился лучший снайпер лиги российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, показатель которого в прошлом сезоне составил 1,12.

