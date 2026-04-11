Малкин вошёл в топ-3 НХЛ среди игроков 39 и более лет по результативности за сезон

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в топ самых результативных игроков 39 и более лет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков за сезон. В матче 10 апреля с «Нью-Джерси Дэвилз» хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Так, на счету россиянина в среднем за игру 1,11 очков в этом сезоне. Лидером по среднему показателю в данной возрастной категории является бывший канадский форвард «Детройта» Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 в среднем за игру набирал 1,36 очков. На второй строчке рейтинга расположился лучший снайпер лиги российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, показатель которого в прошлом сезоне составил 1,12.