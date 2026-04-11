Локомотив — Салават Юлаев, 1/4 финала Кубка Гагарина, 2-й матч, фоторепортаж, 10 апреля 2026

Радулов направлял Фрейза, тренер «Салавата» спорил с арбитром. Фото победы «Локомотива»
10 апреля на стадионе «Арена 2000» в Ярославле прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу железнодорожников.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт только на 40-й минуте – отличился нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. За минуту до окончания основного времени матча Александр Радулов броском из зоны обороны хозяев точно попал в пустые ворота гостей и установил окончательный счёт в матче — 2:0. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев за два матча против «Салавата Юлаева» не пропустил ни одной шайбы.

Серия «Локомотив» — «Салават Юлаев» переезжает в Уфу, где 12 и 14 апреля пройдут ещё два матча.

