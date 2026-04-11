«Прислал мне смс: «Вы убили мою мечту». Величкин — о контракте Малкина с «Металлургом»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о переговорах с Евгением Малкиным о новом контракте в 2006 году.

«Большой бы роли не сыграло, если бы он остался ещё на год. Может, спустя год он приехал бы туда ещё более известным. Но да, уехал он вовремя. Он ещё в 16 лет был к этому готов, а уехал, когда ему исполнилось недавно 20.

Да, уговаривали подписать новый контракт в 2006 году. Сначала с Виктором Рашниковым сидели, потом решили поехать в клуб, а его родители предложили: поедем к нам домой чай попьём. Мы с Олегом Куприяновым приехали туда, полночи сидели, разговаривали. Евгений приходил, уходил. Ну и мама с папой тоже на его решение повлияли. С одной стороны, они мечтали, чтобы парень уехал в НХЛ, а с другой, чтобы годик он ещё поиграл.

Подписали контракт, он в ту же ночь прислал мне смс: «Вы убили мою мечту». Утром я ему ответил: Женя, никто твою мечту не убил, мы просто её отсрочили ненадолго. А потом, видимо, он успокоился, спокойно с нами проходил предсезонку, готовился. А потом, я думаю, вмешались наши заокеанские «друзья», которые начали лихорадочно думать, что делать. Если для нас это хоккей, чтобы Евгений поиграл у нас, показал себя, что это наша гордость, что мы вырастили такую звезду, а для них это был бизнес — для агентов, клуба, рекламы, да ещё и побег. То есть чистые деньги были», — цитирует Величкина ТАСС.

В августе 2006 года Малкин, являющийся воспитанником «Металлурга», подписал с клубом новый договор на один год. 13 августа хоккеист покинул расположение «Металлурга» в Финляндии, где команда находилась на сборе.