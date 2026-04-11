«Анахайм» продлил контракт с генменеджером Вербиком

«Анахайм Дакс» продлил контракт с генеральным менеджером Пэтом Вербиком на несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба «уток». Также Майк Стэплтон был назначен старшим вице-президентом и заместителем генерального менеджера.

«Пэт сделал именно то, на что мы надеялись, превратив «Дакс» в команду, которая, как мы считаем, будет постоянным претендентом на победу в течение следующего десятилетия. Мы невероятно рады видеть, как команда продолжает развиваться, превращаясь в захватывающую, побеждающую команду, готовую сделать следующий шаг», — сказано в заявлении владельцев «Анахайма» Генри и Сьюзан Самуэли.

Вербик занимает пост генерального менеджера «Анахайма» с февраля 2022 года.