«Металлург» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече серии магнитогорский клуб был сильнее со счётом 4:3. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

«Металлург» и «Торпедо» впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.