«Динамо» Мн — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 апреля, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече серии казанский клуб был сильнее со счётом 2:1. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Минское «Динамо» и «Ак Барс» впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.